ARMI E DROGA: 25ENNE CALABRESE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Imola (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 25enne calabrese, domiciliato a Imola, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi. E’ successo la mattina del 12 giugno, quando i Carabinieri hanno controllato il 25enne che si stava aggirando con fare sospetto in via Donizetti. Alla vista dei Carabinieri, il giovane, in procinto di mettersi alla guida di un furgoncino intestato a un’azienda presso la quale lavora come dipendente, ha iniziato ad agitarsi. Sottoposto a una perquisizione personale e veicolare, il 25enne è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione che si trovava nascosto sotto il sedile lato passeggero del furgoncino. Le operazioni di ricerca sono proseguite a casa del giovane, un’abitazione situata nelle vicinanze che lo stesso riferiva di condividere con un amico, un 21enne albanese. Questi, alla vista dei Carabinieri che avevano citofonato per entrare nell’appartamento unitamente al 25enne, ha tardato ad aprire gettando qualcosa dalla finestra. Una volta entrati, i Carabinieri si sono accorti che sul cornicione del palazzo, c’era della sostanza stupefacente. Recuperata dai militari, la sostanza è stata catalogata e pesata: 125 grammi circa tra marijuana, hashish e cocaina. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri si sono insospettiti di fronte al ritrovamento di un mazzo di chiavi che il 25enne non sapeva giustificare la provenienza. Intuendo di aver trovato un mazzo di chiavi relativo a un deposito “segreto”, i Carabinieri sono tornati col giovane calabrese nelle vicinanze dell’area condominiale in cui era stato visto aggirarsi prima del controllo e dopo aver inserito le chiavi in tutti i portoni degli edifici presenti, sono riusciti ad aprirne uno e scendendo nel seminterrato adibito a garage, si sono accorti che una chiave del mazzo apriva la basculante di un locale. Di fronte all’evidenza dei fatti, il 25enne ha ammesso le proprie responsabilità, dicendo di avere in uso il locale contenente un ingente quantitativo di droga. Durante le operazioni di perquisizione, i Carabinieri hanno trovato 8 sacchi termosaldati contenenti complessivamente 8,5 kg di marijuana, due bilancini di precisione, due pistole semiautomatiche, una Beretta calibro 22 e una Heckler Koch calibro 9×21 e circa 200 munizioni corrispondenti al relativo calibro. Le armi e le munizioni, perfettamente funzionanti, ben conservate e pronte all’uso, erano state rubate, tra il 2020 e il 2021, in circostanze diverse a due proprietari residenti nel ferrarese. L’attività è terminata con l’arresto del 25enne calabrese e la denuncia del coinquilino albanese, deferito a piede libero per favoreggiamento personale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne calabrese è stato trasferito in carcere.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna