Arrestata a Roma rapinatrice di Cesenatico: aveva sottratto un Rolex ad un imprenditore in vacanza

Un’operazione congiunta dei Carabinieri ha portato all’arresto di una donna accusata di aver perpetrato una rapina a Cesenatico nell’aprile dello scorso anno. La vittima, un imprenditore in vacanza, era stato avvicinato da una giovane donna che, fingendo di chiedere indicazioni, lo aveva indotto a seguirla in una zona meno affollata. Qui, un complice l’aveva minacciato con un coltello e, insieme alla donna, gli aveva sottratto un orologio Rolex di notevole valore.

Le indagini, avviate dai Carabinieri di Cesenatico e coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno fatto ricorso a immagini di videosorveglianza e a un’analisi incrociata con altri episodi simili in tutta Italia. Questo lavoro ha consentito di identificare la donna, una cittadina rumena di 33 anni con precedenti penali per reati analoghi. Riconosciuta dalla vittima e in possesso di ulteriori elementi indiziari, è stata emessa nei suoi confronti una misura cautelare di custodia in carcere.

Dopo mesi di ricerche, la donna è stata rintracciata il 1° aprile nel quartiere Tor Bella Monca a Roma. Gli agenti della Compagnia di Frascati, in collaborazione con i colleghi di Cesenatico, hanno eseguito l’arresto e la donna è stata condotta presso il carcere femminile di Regina Coeli, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.