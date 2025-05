Arrestato 40enne per spaccio di marijuana a Cesena: sequestrati oltre 1 chilo di sostanze. Come deposito anche il garage dei nonni

Nei giorni scorsi, la Polizia di Cesena ha effettuato l’arresto di un uomo classe 1984, già noto per precedenti penali in materia di stupefacenti, accusato di produzione e spaccio di marijuana. L’intervento è scaturito da un’attività di monitoraggio che ha portato a un controllo di polizia, durante il quale il soggetto è stato trovato in possesso di marijuana, che ha dichiarato essere destinata al consumo personale.

A seguito di questo primo intervento, sono state disposte perquisizioni domiciliari. I risultati sono stati sorprendenti: all’interno dell’abitazione dell’uomo è stato scoperto un laboratorio attrezzato per l’impacchettamento della sostanza, con diverse confezioni sottovuoto di marijuana essiccata, sacchetti per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e un macchinario per il sottovuoto.

Il secondo intervento si è svolto presso l’abitazione dei nonni del fermato, dove sono stati trovati in un garage circa 990 grammi di infiorescenza di piante di marijuana. Complessivamente, le autorità hanno sequestrato oltre 1,17 chilogrammi di sostanza stupefacente.

Successivamente, il tribunale ha convalidato l’arresto dell’uomo, ora a disposizione della giustizia per far fronte alle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti.