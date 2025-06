Arrestato a Bologna sospettato di aver molestato due minorenni in due condomini della città. L’indagato è laureato, senza precedenti e di buona famiglia

Un uomo di 32 anni, residente a Bologna, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver molestato due ragazzine di età inferiore ai 12 anni in episodi avvenuti in condomini della città. L’indagato, un laureato e senza precedenti penali, si trova ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre proseguono le indagini condotte dal sostituto procuratore Marco Imperato.

Le due aggressioni si sono verificare a distanza di alcuni mesi l’una dall’altra, entrambe dopo l’uscita da scuola delle vittime. In entrambi i casi, l’uomo ha seguito le ragazzine fino all’interno degli androni condominiali e degli ascensori, dove sono stati commessi gli atti di violenza. Le vittime hanno riferito di aver raccontato subito quanto accaduto ai loro genitori, che hanno presentato denunce alle forze dell’ordine.

Il primo episodio, avvenuto a inizio marzo in via San Felice, coinvolgeva una bambina di 12 anni che aveva tentato di urlare, riuscendo a mettere in fuga l’aggressore. Il secondo, più recente, si è verificato il 4 giugno, e riguarda una minore seguita e molestata all’interno del proprio condominio. La giovane vittima ha fornito dettagli agli investigatori, portando all’arresto dell’uomo poco dopo.

L’indagato, che al momento non ha ancora fornito la propria versione dei fatti, sarà ascoltato in interrogatorio di garanzia il 26 giugno. La difesa ha dichiarato che il quadro indiziario è in fase di valutazione e che si deciderà come procedere in seguito.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla posizione dell’uomo, anche considerata la giovane età delle vittime e la delicatezza dei fatti. I fascicoli delle due inchieste sono tuttora aperti, e si prosegue con le indagini per chiarire eventuali altri episodi e raccogliere ulteriori elementi.