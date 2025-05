Arrestato a Cesena un uomo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cesena hanno arrestato un uomo accusato di atti persecutori. Secondo quanto riportato dal Comando provinciale dell’Arma, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in pieno giorno in un bar della città, dopo che la vittima, perseguitata dall’ex compagno, aveva richiesto aiuto.

La donna, per sfuggire alle minacce e al rischio di violenza, si era rinchiusa nel bagno del locale. L’aggressore è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri mentre cercava di raggiungerla. Durante le indagini, è emerso che la donna aveva subìto violenze e intimidazioni da parte dell’ex compagno per un anno, senza mai denunciarle. Fortunatamente, al momento dell’intervento, la vittima non presentava lesioni.

Attualmente, l’uomo si trova nel carcere di Forlì in attesa dell’udienza di convalida, su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì.