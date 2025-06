Arrestato dai Carabinieri di San Giorgio di Piano 47enne straniero destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità peruviane

Argelato (BO): I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 47enne originario del Perù e residente in provincia di Bologna, già noto alle Forze dell’Ordine, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Autorità Giudiziaria peruviana, dovendo espiare quattro anni di reclusione poiché responsabile del reato di ricettazione commesso nel 2009 in Perù. Da alcune settimane, i Carabinieri, avendo avuto contezza che a carico del 47enne pendeva un mandato di cattura internazionale, hanno avviato le ricerche nel Comune di Argelato e all’interno del territorio di loro giurisdizione. L’altra sera, dopo aver ricevuto un allert emesso dall’impianto di lettura targhe installato nei varchi di quel Comune, i Carabinieri lo hanno rintracciato alla guida della sua autovettura dopo che lo stesso era ritornato ad Argelato dopo aver fatto la spesa in un supermercato della frazione di Funo. Dopo le procedure di identificazione, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria estera, il 47enne è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale “Rocco d’Amato” a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna, in attesa della richiesta di estradizione da parte del Perù.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna