Arrestato dalla Polizia di Stato un 40enne campano per serie di rapine nelle farmacie di Rimini

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza di reato un 40enne di origini campane, accusato di aver compiuto una serie di rapine in farmacie della città. L’uomo è ritenuto responsabile della rapina avvenuta il 21 agosto presso la farmacia comunale n. 3 e di un’altra rapina avvenuta il 15 agosto presso la farmacia comunale n. 5, entrambe a Rimini.

La rapina di Ferragosto, avvenuta intorno alle 12.30 in via Flaminia, ha visto l’uomo entrare nella farmacia indossando occhiali, cappello e una fascia al braccio. Armato di coltello, ha minacciato le farmaciste riuscendo a sottrarre circa 200 euro prima di darsi alla fuga. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno subito avviato le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza e incrociando i dati disponibili con le banche dati, identificando l’uomo come un pregiudicato per rapine e reati contro il patrimonio, residente nelle vicinanze.

Il 21 agosto, intorno alle 16.30, è avvenuta una seconda rapina presso la farmacia comunale n. 3 con modalità simili. Le descrizioni del rapinatore coincidevano con quelle della prima rapina, e gli agenti hanno immediatamente localizzato l’uomo nella sua abitazione. Al momento dell’arresto, è stato trovato ancora in possesso del coltello e del denaro rubato.

L’uomo, nel tentativo di eludere il riconoscimento, aveva coperto un tatuaggio sul polso simulando una fasciatura e cambiato abiti dopo le rapine, cercando di disfarsi dei vestiti usati durante i crimini. Nonostante le sue precauzioni, la Polizia di Stato è riuscita a identificarlo rapidamente e ad arrestarlo per rapina aggravata. L’uomo è stato portato in Questura per gli atti di rito e successivamente tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.