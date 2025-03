Arrestato in Spagna trafficante del Pesarese, sconterà 6 anni

Nel 2009 cercò di portare 300 chili di hascisc in Italia

Un uomo di 42 anni di origine marocchina, residente a Tavullia, è stato arrestato ad Alicante dalle forze di polizia italiane e spagnole dopo 15 anni di latitanza. Era ricercato per tentato traffico di droga, in particolare per aver cercato di importare tre quintali di hashish in Italia nel 2009. Nel 2021, era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, ma era scomparso subito dopo la sentenza definitiva. L’operazione di cattura è stata possibile grazie a un mandato europeo emesso dalla procura di Genova. Negli ultimi mesi, la squadra mobile di Pesaro ha effettuato altri due arresti di latitanti all’estero, uno dei quali un 61enne in Messico e un altro un 36enne in Finlandia.