Arrestato un 39enne albanese a Rimini: imposto il divieto di dimora

Rimini – Nella serata di lunedì 2 settembre, un uomo di 39 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile, che ha poi fatto richiesta al giudice per la sua detenzione. Il legale dell’imputato, avvocato Massimiliano Orrù, ha ottenuto dal giudice la misura del divieto di dimora nella città romagnola, mentre il 39enne è stato rimesso in libertà in attesa di procedimenti futuri, compresa la richiesta di patteggiamento.

Il fermo si è verificato quando gli agenti hanno trovato l’uomo nei pressi della sua abitazione a Vergiano, in possesso di 40 dosi di cocaina, confezionate in pacchetti termosaldati, per un totale di 134 grammi. Inoltre, durante la perquisizione, la polizia ha rinvenuto 5.400 euro, ritenuti provenienti dall’attività di spaccio.