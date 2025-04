Arriva “It’s OUR Time!”: a San Marino l’evento che celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente

Lunedì 5 Maggio 2025, dalle 18:00 alle 19:30

Un appuntamento che invitiamo caldamente a non perdere: non solo per la rilevanza dei temi trattati e la competenza delle relatrici e dei relatori coinvolti, ma per l’opportunità preziosa di riflettere e lasciarsi coinvolgere da prospettive che troppo spesso restano ai margini.A rendere speciale questa occasione è il fatto che chi interverrà – attiviste, esperti, formatrici e autori – porta in prima persona l’esperienza della disabilità, e lo fa con consapevolezza, determinazione e autorevolezza.In un contesto dove il sapere è ancora troppo spesso scollegato dalla realtà vissuta, “It’s OUR Time!” mette al centro saperi incarnati e pratiche di cambiamento reale.Con questo primo comunicato, iniziamo a raccontare alcuni degli appuntamenti che compongono il programma della Conferenza.Si comincia già il primo giorno con un appuntamento potente e necessario: la presentazione del libro “Mezze Persone”, che aprirà il programma con una riflessione profonda e collettiva sull’abilismo.________________________________________“Mezze Persone”: il libro che rompe il silenzio sull’abilismo arriva a San Marino, presso la Sala Polivalente del Centro Gualdo (Via Fabrizio da Montebello, 5 – Gualdicciolo), si terrà la presentazione del libro “Mezze Persone” di Elena e Maria Chiara Paolini, un’opera fondamentale per comprendere, decostruire e affrontare l’abilismo.L’incontro, moderato da Xiomara Muñoz Guerrero, sarà un’occasione per dialogare direttamente con le autrici, discutere dei contenuti del libro e approfondire il legame tra l’abilismo e il diritto alla Vita Indipendente, con interazione attiva del pubblico.Dopo il grande interesse suscitato nel 2022 con la loro partecipazione in collegamento, siamo felici di ospitare per la seconda volta le sorelle Paolini, questa volta finalmente in presenza a San Marino. Sarà inoltre possibile acquistare copie del libro in sede, per continuare la riflessione anche a casa.Elena e Maria Chiara Paolini sono formatrici, attiviste e blogger marchigiane. Attraverso il loro blog Witty Wheels affrontano temi legati alla disabilità, alla cultura dell’inclusione, alla rappresentazione nei media e alle oppressioni sistemiche.“Mezze Persone” è il primo libro in Italia interamente dedicato al tema dell’abilismo. Frutto di anni di studio, esperienze personali e confronto, il testo offre una prospettiva chiara e diretta su una delle forme di discriminazione ancora troppo invisibili nella nostra società.? Ingresso libero? Accessibilità garantita? Servizio di interpretariato LIS disponibile su richiestaPer approfondimenti sull’intero programma della Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, visita:Un appuntamento da non perdere per chi vuole comprendere davvero cosa significa lottare contro l’abilismo, ogni giorno.

#ILDay2025

Attiva-Mente (comunicato stampa)