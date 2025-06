Arrivano gli ECODays a Bagno di Romagna dedicati alla tutela del patrimonio ambientale: convegni, mostre, gastronomia e concerto gratuito di Giuliano Palma

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno il borgo ospita l’evento promosso da UNPLI – Unione Nazionale Proloco d’Italia, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Bagno di Romagna si trasforma per tre giorni in capitale del turismo sostenibile e della tutela dell’ambiente: da venerdì 13 a domenica 15 giugno sono in programma gli ECODays per la Natura e l’Ambiente, un evento di portata nazionale promosso da UNPLI – Unione Nazionale Proloco d’Italia – in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Dopo il Piemonte (2021), l’Abruzzo (2022) la Calabria (2023) è l’Emilia Romagna nel 2025 ad ospitare l’evento, precisamente il Comune di Bagno di Romagna, forte della propria posizione e dell’identità di luogo ideale dove svolgere attività all’aria aperta, a piedi e in bicicletta, porta di accesso del Parco Nazionale, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e uno dei Borghi più belli d’Italia, luogo di benessere a 360 gradi, dalle terme alla buona cucina.

Tante le occasioni di approfondimento e intrattenimento aperte al pubblico, partendo dalle conferenze in programma venerdì pomeriggio a Palazzo del Capitano, dalle 15 alle 19, dedicate alla tutela del patrimonio ambientale dei Parchi presenti all’evento, e la presentazione del libro “L’ultimo lupo di Strabatenza” alle ore 21.

Sabato sera tutti in piazza con Giuliano Palma, rinomato cantante e musicista italiano conosciuto per il suo stile energico e versatile che comprende il soul, il rythm e il blues, che si esibirà live con la sua band in un concerto gratuito in piazza Ricasoli alle ore 21.

Domenica mattina la piazza si animerà con l’area EXPO dove varie pro loco, provenienti dal territorio del Parco Nazionale e non solo, presenteranno i prodotti tipici in stand gastronomici tutti da gustare.

Da non perdere anche gli eventi collaterali, come Ecomotiva, un festival in cammino, con trekking ed escursioni in e-bike in programma sabato 14 giugno organizzato dall’Associazione Dos Dias, e la mostra TerraMadre, con opere di Gianni Depaoli, Berthold Lauenroth, Maurizio Pilò ed Elizaveta Sineva a confronto con le fotografie di Isacco Emiliani (inaugurazione a Palazzo del Capitano venerdì 13 alle 17, e presso la Loggetta Lippi sabato 14 alle ore 18, a cura di Francesca Caldari).

All’evento prenderanno parte numerosi rappresentanti di Parchi nazionali e regionali italiani, che si confronteranno su diversi temi, dalla tutela dei siti Unesco dei Parchi Nazionali al coinvolgimento delle comunità locali, con focus sul turismo sostenibile e la conservazione della biodiversità, in un’ottica di equilibrio tra conservazione e sviluppo dei territori. Gli ospiti saranno anche

accompagnati in una escursione alla Diga di Ridracoli, con l’esperienza del battello elettrico e escursione alla Foresta della Lama, fino a lambire la Riserva naturale integrale di Sasso Fratino, la prima istituita in Italia (1959), inserita dal 2017 nel patrimonio mondiale dell’Unesco con le sue pregiatissime foreste vetuste di oltre 500 anni di età.

L’evento, organizzato da UNPLI – Unione Nazionale Proloco d’Italia, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, gode del patrocinio di Regione Emilia Romagna, Federparchi e Unione dei Comuni Valle Savio e del sostegno di Romagna Acque, Unica Reti, Formula Ambiente.

Per info: IAT Bagno di Romagna – I Percorsi del Savio, tel. 0543 911046, info@bagnodiromagnaturismo.it

Comune di Bagno di Romagna