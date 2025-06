Arrivano gli ECODays a Bagno di Romagna: tre giorni dedicati all’ambiente, cultura e gastronomia

Tre giorni di eventi, convegni, musica e degustazioni per celebrare la tutela dell’ambiente e promuovere il turismo sostenibile: dal 13 al 15 giugno Bagno di Romagna diventa protagonista nazionale con gli ECODays per la Natura e l’Ambiente, manifestazione promossa da UNPLI – Unione Nazionale Proloco d’Italia, in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Bagno di Romagna, porta d’ingresso al Parco Nazionale e meta di turismo sostenibile

Dopo le precedenti edizioni ospitate da Piemonte (2021), Abruzzo (2022) e Calabria (2023), quest’anno la manifestazione approda in Emilia Romagna e più precisamente a Bagno di Romagna, riconosciuta come uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. La località è nota per le sue terme, la natura incontaminata, le opportunità di trekking e ciclismo, e la cucina tipica.

Un programma ricco di iniziative culturali e ambientali

Il calendario si apre venerdì 13 giugno con una serie di conferenze dedicate alla tutela del patrimonio ambientale, ospitate nel pomeriggio (dalle 15 alle 19) a Palazzo del Capitano. Le discussioni coinvolgeranno rappresentanti di diversi Parchi nazionali e regionali italiani, affrontando temi quali la conservazione dei siti Unesco, il turismo sostenibile e il coinvolgimento delle comunità locali.

La giornata si chiuderà con la presentazione del libro “L’ultimo lupo di Strabatenza” alle ore 21, un’occasione per approfondire le tematiche naturalistiche legate al territorio.

Sabato sera concerto gratuito con Giuliano Palma

La musica sarà protagonista anche sabato 14 giugno, alle ore 21, con un concerto gratuito in piazza Ricasoli. Sul palco salirà Giuliano Palma, noto cantante italiano il cui stile fonde soul, rhythm & blues ed energia live, accompagnato dalla sua band per una performance destinata a coinvolgere un vasto pubblico.

Domenica tra sapori locali e natura

Domenica mattina la piazza si trasformerà in un’area EXPO con stand gastronomici gestiti da diverse Pro Loco della zona e oltre, dove sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio, valorizzando la tradizione culinaria locale.

Escursioni, trekking e mostre d’arte per vivere la natura

Tra gli eventi collaterali spicca Ecomotiva, un festival in cammino, con trekking ed escursioni in e-bike previste per sabato 14 giugno, organizzate dall’Associazione Dos Dias, ideate per esplorare i paesaggi naturali in modo sostenibile.

Parallelamente, sarà visitabile la mostra TerraMadre, con opere di artisti quali Gianni Depaoli, Berthold Lauenroth, Maurizio Pilò ed Elizaveta Sineva, affiancate da fotografie di Isacco Emiliani. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 13 giugno a Palazzo del Capitano e proseguirà sabato 14 alla Loggetta Lippi.

Natura e biodiversità al centro del dibattito

Parte integrante della manifestazione saranno le escursioni guidate alla Diga di Ridracoli, con la possibilità di navigare a bordo di un battello elettrico, e l’itinerario verso la Foresta della Lama, lambendo la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, prima riserva istituita in Italia nel 1959 e patrimonio mondiale Unesco dal 2017. Qui si possono ammirare foreste vetuste di oltre 500 anni di età, espressione di biodiversità e natura incontaminata.

Collaborazioni e patrocinio

L’evento gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna, Federparchi e Unione dei Comuni Valle Savio, con il sostegno di partner quali Romagna Acque, Unica Reti e Formula Ambiente, sottolineando così il forte impegno istituzionale e territoriale nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile.