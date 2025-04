Arrivano i dinosauri a Poggio Berni!

La grande esposizione sui dinosauri e la preistoria a Poggio Berni dal 21 settembre 2024 al 6 aprile 2025



A Poggio Berni si fa un tuffo nella Preistoria! Oltre 50 esemplari popoleranno il Parco della Cava in Via Guado Marecchia per circa sei mesi, trasformandolo in un meraviglioso scenario giurassico abitato da gigantesche e strane creature. Sono i dinosauri e gli altri animali preistorici del Dino Park “World Of Dinosaurs”, l’esposizione “temporanea” itinerante di riproduzioni a grandezza naturale. Dedicata ai bambini, famiglie, scolaresche e ai tantissimi appassionati, la mostra sarà l’occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri e trascorrere con la famiglia momenti spensierati immersi nel fascino del territorio circostante. La mostra ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment è organizzata da Start Innova nell’ambito del progetto di promozione del territorio “Parcoscenico” con il Patrocinio del Comune di Poggio Torriana e la collaborazione di associazioni del territorio.

Dal 21 settembre fino al 6 aprile 2025 si potranno ammirare ricostruzioni di dinosauri e altri animali preistorici nelle loro dimensioni originali e in ambientazione naturale all’aperto. Tutte le riproduzioni esposte sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli. Dai terribili carnivori come il T-Rex e i famelici Deinonychus, al maestoso Diplodocus con i suoi 30 metri di lunghezza e lo Stegosauro, fino ad arrivare alle specie acquatiche e i grandi mammiferi preistorici come il Mammut lanoso e l’Elasmotherium.E’ veramente ricca la selezione di dinosauri rappresentata e si potranno vedere così da vicino in tutta la loro grandezza e particolarità. Come un vero e proprio museo a cielo aperto, l’esposizione rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della preistoria, per un avvincente viaggio a ritroso nel tempo.

Come un vero e proprio museo a cielo aperto, la mostra rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della preistoria, per un avvincente viaggio a ritroso nel tempo.

APPRENDERE DIVERTENDOSI

Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da schede informative. La mostra, infatti, ha anche un’importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.

E’ possibile prenotare ingressi per le scolaresche scuole, associazioni, gruppi.

GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Sabato, domenica e festivi: orario continuato 9:30-18:30

(gli orari e giorni di apertura possono subire variazioni nel corso della stagione)



PER LE SCUOLE:

Aperture infrasettimanali su prenotazione

DOVE SI TROVA:

c/o Parco della Cava, Via Guado Marecchia 50039 Vicchio (Fi)

INFO:3518400360

MAGGIORI INFORMAZIONI E TARIFFE INGRESSO:

www.dino-park.it