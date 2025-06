ASI a Las Vegas innalza San Marino tra i big dell’innovazione: Cinetica protagonista al Dell Technologies World 2025

Grazie all’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI), presieduta da William Casali, la Repubblica di San Marino ha brillato sul palcoscenico dell’innovazione tecnologica mondiale: l’azienda sammarinese Cinetica Srl, associata ad ASI, ha partecipato come rappresentante del Paese al Dell Technologies World 2025, tra gli eventi più attesi del settore IT internazionale, recentemente conclusosi a Las Vegas.

In rappresentanza di Cinetica, erano presenti gli imprenditori sammarinesi Luca Gentilini e Dario Bartolucci, protagonisti di un confronto di altissimo livello con leader mondiali della tecnologia. La loro partecipazione ha offerto un’importante vetrina alle competenze digitali sammarinesi, ponendole in dialogo con le evoluzioni più avanzate del settore.

Tra i punti salienti dell’evento, l’intervento di Michael Dell, fondatore e CEO dell’omonimo colosso tecnologico, che ha delineato le nuove direttrici strategiche dell’azienda:

Integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nei prodotti enterprise, grazie a collaborazioni con realtà come NVIDIA e OpenAI ;

Soluzioni ibride multi-cloud , per una maggiore flessibilità e scalabilità operativa;

Espansione dell’infrastruttura edge computing , essenziale per la raccolta e l’elaborazione dei dati in tempo reale – una tecnologia ritenuta strategica anche per San Marino;

Server e hardware ottimizzati per carichi AI, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Grande soddisfazione anche per il simbolico e cordiale incontro tra Luca Gentilini e Michael Dell: un saluto che, secondo ASI, “testimonia l’apertura dei grandi player dell’innovazione verso le eccellenze locali come Cinetica”.

“La partecipazione di Cinetica al Dell Technologies World è un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità tecnologica sammarinese”, ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI). “È la dimostrazione che San Marino può giocare un ruolo attivo nella trasformazione digitale internazionale, grazie al talento e alla visione delle sue imprese.”

ASI sottolinea inoltre l’importanza di continuare a sostenere e valorizzare realtà imprenditoriali come Cinetica, promuovendo al contempo una cultura tecnologica moderna e competitiva. “Eventi di questo livello – conclude ASI – offrono opportunità uniche per far emergere le eccellenze locali e ispirare le nuove generazioni di professionisti sammarinesi dell’ICT.”