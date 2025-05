Assegnato l’utilizzo della spiaggia libera per concerti e spettacoli a Rimini Sud per l’estate 2025

L’Amministrazione Comunale ha assegnato per l’estate 2025 l’utilizzo della spiaggia libera davanti alla Colonia Bolognese, valutando positivamente l’unica offerta pervenuta – da parte della società Hi Riviera – in risposta all’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nel marzo scorso.

Da qualche anno la spiaggia libera davanti alla Colonia Bolognese è stata individuata come sede per un cartellone di eventi musicali e pubblico spettacolo. La programmazione allestita nelle ultime stagioni ha permesso di ospitare artisti provenienti da tutto il mondo, con importanti ricadute turistiche positive soprattutto a Miramare e Rimini Sud.

Un’esperienza a cui si darà seguito anche questa estate consentendo la possibilità di programmare eventi temporanei da realizzarsi per il periodo che va dal 10 luglio al 24 agosto 2025 (periodo comprensivo anche delle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture).

I criteri di utilizzo dell’area confermano specifiche prescrizioni rivolte agli organizzatori degli eventi per quanto riguarda le limitazioni nell’uso della spiaggia libera a tutela della nidificazione del ‘Fratino’, specie protetta dalla Direttiva comunitaria sulla “Conservazione degli uccelli selvatici” e che è già oggetto di misure di tutela predisposte dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia locale, i Carabinieri Forestali e le GEV.

Al termine di ogni manifestazione l’arenile dovrà essere pulito e ripristinato per la libera fruizione da parte della collettività, ad eccezione della porzione occupata dagli allestimenti e dovranno essere inoltre rimosse eventuali transenne o altri allestimenti atti a limitare l’accesso all’area. Per quanto riguarda le emissioni sonore, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dal regolamento comunale in materia e comunque le manifestazioni musicali non potranno protrarsi oltre le ore 01:00, ad eccezione di eventuali manifestazioni espressamente autorizzate da Arpae.

Comune di Rimini