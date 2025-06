ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SUMS del 31/05/2025. La guida passa a Marino Donato Rossi

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta oggi, sabato 31 maggio 2025, l’Assemblea Generale dei Soci della Società Unione Mutuo Soccorso presso la Sala Montelupo di Domagnano.

All’Ordine del Giorno, come da tradizione, figuravano l’esame e l’approvazione del Bilancio di esercizio 2024, che è stato approvato all’unanimità, e il rinnovo di alcune cariche sociali.

L’assemblea ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la vita del sodalizio: il Presidente uscente Marino Albani ha concluso il suo terzo mandato, terminando così nove anni di servizio alla guida dell’associazione. Un lungo percorso caratterizzato da impegno costante, equilibrio e profondo senso di responsabilità, durante il quale Albani ha saputo rafforzare lo spirito mutualistico della SUMS e accompagnarne con competenza lo sviluppo.

A raccogliere il testimone è stato Marino Donato Rossi, già membro del Consiglio Direttivo e Presidente della Federazione Italiana Balestrieri, che nel suo primo discorso da Presidente ha voluto aprire con un sentito ringraziamento al suo predecessore per il prezioso lavoro svolto. Il presidente Rossi ha quindi proposto, con convinzione, la nomina di Marino Albani a Presidente Onorario della SUMS, come previsto dallo statuto della SUMS. La proposta è stata accolta per acclamazione, con entusiasmo unanime da parte di tutti i presenti, a conferma della stima e della gratitudine condivise nei confronti di Albani.

L’assemblea ha inoltre segnato un’importante tappa nella storia della SUMS con l’elezione di Valentina Garavini, la prima donna a entrare nel Consiglio Direttivo della Società, un passo significativo verso una maggiore inclusività e rappresentanza femminile negli organi direttivi. Contestualmente, è stato confermato come membro del Consiglio Direttivo Pier Luigi Valli, mentre Patrizio Cherubini è stato nominato membro del Collegio Sindacale.

L’Assemblea Generale 2025 si è confermata, anche quest’anno, un momento fondamentale di partecipazione e condivisione per i soci SUMS, nel segno della continuità, del riconoscimento e del rinnovamento del sodalizio.