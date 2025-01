Associazione San Marino-Cina. 18th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2024

Anche quest’anno l’Associazione di Amicizia San Marino Cina mette in palio n.6 borse viaggio di studio per il 18° Campus Interattivo Internazionale di Shanghai per l’amicizia fra giovani 2024, che si terrà dal 9 al 19 luglio 2024 a Shanghai. Il Campus si propone di promuovere gli scambi culturali tra i giovani di Paesi diversi e comprende un breve corso introduttivo di lingua cinese. La lingua comune è in ogni caso l’inglese e quindi una buona conoscenza di tale lingua costituisce un requisito indispensabile per la selezione. Durante il Campus, gli studenti saranno ospitati presso lo studentato Zizhu Campus No. 2 High School della East China Normal University, avranno l’occasione di visitare Shanghai e la Provincia di Anhui e svolgeranno varie attività in preparazione alla Mostra delle Nazioni (presentazioni, lavori di artigianato, pittura, ecc.) per illustrare le peculiarità dei rispettivi Paesi di provenienza. Possono partecipare n.01 insegnante e n.05 studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni (nati tra il 9 luglio 2006 e il 9 luglio 2010) effettivamente residenti nella Repubblica di San Marino. Tutte le spese di soggiorno sono a carico degli organizzatori del Campus. Solo il viaggio a/r per Shanghai è a carico dei partecipanti, con arrivo a Shanghai il 9 e ripartenza il 19 Luglio. In occasione del 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e in commemorazione del nostro Fondatore, Terenzi Gian Franco, sarà riservato un nostro contributo ad ogni studente. 2 I genitori (o chi ne fa le veci) o lo studente se maggiorenne, presentano domanda di partecipazione alla selezione della borsa viaggio di studio unitamente ad una copia dell’ultimo documento di valutazione scolastica (quadro intermedio anno scolastico 2023/24) e un breve testo scritto dallo studente (max 200 parole) che spiega il motivo di interesse al viaggio di studio. La borsa sarà assegnata a insindacabile giudizio di una Commissione, sulla base del merito scolastico, dell’età dello studente, della sua conoscenza della lingua inglese e delle motivazioni al viaggio di studio. La Commissione si riserva la facoltà di effettuare un’intervista ai candidati, anche per verificare la padronanza della lingua inglese. Gli insegnanti interessati sono pregati di metterci in contatto direttamente con la nostra Associazione al 331 8933266. La documentazione deve essere presentata entro venerdì 26 aprile 2024 tramite posta elettronica a: [email protected].

