Associazione San Marino-Italia. Giovedì 16 novembre ore 19.00 Hotel Titano “Oltre il NOVECENTO Associazione Europea e senso della storia”

Giovedì 16 novembre ore 19.00 Hotel Titano “Oltre il NOVECENTO Associazione Europea e senso della storia” è il titolo della conferenza che terrà il Prof. Michele Chiaruzzi profondo conoscitore della materia.

Introdurrà la conversazione la presidente dell’Associazione San Marino-Italia Elisabetta Righi Iwanejko e modererà l’incontro il Vice presidente Denis Cecchetti.

“È necessario testimoniare al massimo la nostra presenza e partecipazione attiva, – ha dichiarato la presidente- considerando che il tema trattato ha necessità di una adeguata informazione indirizzata a tutta la nostra comunità. In Consiglio Grande e Generale è stato recentemente approvato un ODG per concludere il negoziato con l’Unione Europea tutelando le specificità, le peculiarità e gli interessi di San Marino. È altrettanto significativo, che l’ Ass. San Marino-Italia, contribuisca al dibattito che vede protagoniste le due Repubbliche e l’UE. Nostro compito di cittadini, in quanto rappresentanti della società civile, è di impegnarci al fine di rendere “più efficiente ed efficace” il confronto e l’informazione!”

Ufficio stampa Ass. San Marino-Italia