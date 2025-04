Associazione tra UE e Principato di Andorra e Repubblica di San Marino – Audizione – Rappresentanti Governo e Parlamento Repubblica di San Marino – COM(2024) 189 final e COM(2024) 191 final (video)

Alle ore 14.30 di ieri 2 aprile 2025 la Commissione Politiche Ue ha svolto l’audizione del segretario di Stato per gli Affari esteri, la Cooperazione economica internazionale e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, del segretario di Stato per gli Affari interni, la Funzione pubblica, gli Affari istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione normativa della Repubblica di San Marino, Andrea Belluzzi, del segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport della Repubblica di San Marino, Rossano Fabbri, e del presidente della Commissione Consiliare permanente Affari esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino, Michele Muratori, nell’ambito dell’esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino.