Assolto dal Tribunale di Bergamo, condannato dal giudice monocratico di Rimini: 1 anno e 10 mesi di reclusione per il giostraio pedofilo

Un giostraio di 57 anni è stato condannato per pedofilia da un giudice di Rimini, nonostante fosse stato precedentemente assolto dal Tribunale di Bergamo per episodi simili. L’uomo è stato ritenuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenni in un luna park del Riminese. Aveva approfittato della sua posizione per avvicinare due ragazzini di 12 e 13 anni, offrendo loro giri gratuiti sulle giostre e convincendoli ad accettare la sua amicizia sui social network, chiedendo loro selfie osè. I genitori dei giovani sono stati allertati e hanno denunciato l’uomo ai carabinieri. Un’indagine successiva ha rivelato che il giostraio deteneva diversi filmati pedopornografici. La sentenza lo condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione.