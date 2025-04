Atletica leggera: San Marino Athletics Academy impegnata su più fronti

I giovani atleti della San Marino Athletics Academy si mettono in luce al Meeting provinciale giovanile di Forlì del 23 aprile.

Tea Casadei si migliora nel lancio del giavellotto da 400gr scagliando l’attrezzo al terzo lancio a 23.93 m. Alain Podeschi eguaglia il personale nel getto del peso da 4 kg e sale sul terzo gradino del podio con la misura di 8.81m.



Nel salto in alto cadette (13-14 anni), Sofia Palmieri riesce a superare l’asticella a 1.30m in una gara contrassegnata da una pedana rovinata e pesante in seguito alle forti piogge. Le compagne di squadra Sofia Vandi e Valeria Zanna si fermano a 1,20m. Gabriele Castello si migliora nel salto in lungo cadetti con il risultato di 4.36m.

Nella velocita, i migliori della squadra sono Valeria Zanna e Alain Podeschi che corrono rispettivamente in 11.0 e 10.2.

Al Meeting della Liberazione del 25 aprile, Lorenzo Michelotti vince la propria batteria dei 400m in 51’’93, migliore prestazione personale.

“Non è stato facile gestire le gare in questo fine settimana con gare rinviate per il maltempo o annullate per la morte del Papa. Gli atleti hanno dimostrato buona resilienza, riuscendo ad interpretare al meglio gli eventi” dichiara la Presidentessa della San Marino Athletics Academy Paola Carinato.

Comunicato stampa – San Marino Athletics Academy