Atletica Leggera, un successo l’esordio stagionale per la San Marino Athletics Academy nelle gare giovanili

La San Marino Athletics Academy ha celebrato un brillante esordio stagionale durante i campionati giovanili di atletica leggera su pista, che si sono svolti sabato 5 aprile presso lo Stadio Olimpico di Serravalle. Gli atleti sammarinesi hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando due titoli nelle staffette giovanili 4x100m e numerose medaglie individuali in diverse discipline.

Nella gara delle staffette, le ragazze della categoria “ragazze” (under 14) hanno fatto registrare un tempo di 59’’00, salendo sul terzo gradino del podio con una prestazione entusiasta, composta da Chiara Amici, Silvia Macina, Letizia Zafferani e Gaia Barbieri. Nella stessa disciplina, la squadra cadette (under 16) composta da Tea Casadei, Gaia Bernardi, Sofia Palmieri e Sofia Vandi ha ottenuto il primo posto, chiudendo il giro di pista in 54’’68, diventando così campionessa sammarinese.

Tra le sorprese della giornata, spicca la prestazione di Gaia Bernardi, che ha dominato la gara degli 80m ostacoli, conquistando il titolo di campionessa sammarinese con il tempo di 14’’62.

Numerose altre performance degne di nota hanno caratterizzato il pomeriggio sportivo. Mattia Bruschi, al suo esordio agonistico nella categoria ragazzi (12-13 anni), ha corso con determinazione sui 1000m, conquistando il titolo di campione nazionale con il tempo di 3’14’’29. Michele Balzan ha brillato nel getto del peso da 2 kg, vincendo la gara con un lancio di 11,69m. Nel lancio del vortex, Letizia Zafferani ha vinto il titolo di campionessa sammarinese con la misura di 28.56m, mentre Tea Casadei ha conquistato il primo posto nel lancio del giavellotto con un lancio di 21,94m.

Anche i saltatori della San Marino Athletics Academy hanno mostrato grande talento: Yuri Zavatta e Gabriele Castello hanno superato l’asticella a 1.45m nel salto in alto, mentre nel salto in lungo, Sofia Vandi ha conquistato la medaglia d’oro con una performance da 3.82m, diventando campionessa sammarinese.

La Presidentessa della San Marino Athletics Academy, Paola Carinato, ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti: “Sono orgogliosa di questa squadra, composta da giovani che si sanno divertire pur compiendo gesti tecnici di buon livello. È una squadra in crescita, anche grazie al contributo prezioso degli allenatori Elissa Gatti, Enrico Muraro e Davide Molinari. Senza dimenticare l’aiuto indispensabile dei volontari che seguono i ragazzi dentro e fuori dal campo.”

Con un esordio così promettente, la San Marino Athletics Academy continua a crescere e a portare in alto i colori della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi nelle prossime competizioni.