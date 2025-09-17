Atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest

Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese, pronto ad accogliere la prima edizione del “Beer Fest”, il grande appuntamento enogastronomico e musicale pensato per tutte le età.

Sarà un’occasione di incontro aperta a tutti – famiglie, giovani, residenti e turisti – all’insegna del divertimento, della musica e dei sapori autentici. L’atmosfera richiama le celebri feste della birra dell’arco alpino, con colori, costumi tipici tirolesi, bandierine e stand gastronomici che renderanno il parco di Villa Lodi Fé un luogo vivace e accogliente.

Protagoniste saranno le birre chiare e scure del birrificio altoatesino Forst, servite nei classici formati e boccali, insieme a una proposta gastronomica ricca e variegata, dai food truck con hamburger, patatine e fritture, fino all’angolo Aperol dedicato agli aperitivi.

La festa sarà scandita anche da momenti divertenti e folkloristici, come la tradizionale apertura del fusto in legno a caduta, un rito tipico delle feste tirolesi e bavaresi che prevede il colpo di martello sul rubinetto per far sgorgare la birra direttamente per gravità. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente l’animazione del dj set con le musiche popolari e folkloristiche, alternate alle hit più conosciute.

Il “Beer Fest” aprirà venerdì 19 settembre dalle 17 alle 24, proseguirà sabato 20 dalle 12 a mezzanotte e si concluderà domenica 21 dalle 12 alle 22.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al weekend successivo, dal 26 al 28 settembre.

L’evento è organizzato dal Consorzio Riccione Intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Comune di Riccione