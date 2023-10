Atti di auto-erotismo in una casina giochi all’interno di un parco giochi per bambini: arrestato un uomo italiano

Nel pomeriggio del 20 ottobre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di Atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori.

Nello specifico, alle ore 14.45 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE, nella quale una donna riferiva la presenza di un uomo all’interno di una casina giochi per bambini, in un parco giochi di Piazza Ferrari che stava facendo atti di auto-erotismo nelle immediate vicinanze di minori che giocavano, segnalando, nel frattempo, anche lo spostamento dell’uomo in direzione di Piazza Cavour.

Giunti sul posto, i poliziotti individuavano subito l’uomo corrispondente alla descrizione ricevuta, avendone anche conferma dalla richiedente che intanto si era avvicinata, riconoscendolo come autore dei fatti sopra descritti.

Gli agenti, quindi fermavano il soggetto, il quale, dopo un controllo in banca dati, emergevano a suo carico vari precedenti penali, anche specifici inerenti agli atti osceni.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.