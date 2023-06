Atti vandalici alle auto del personale ISS nel parcheggio dell’Ospedale di Stato di San Marino: le telecamere non funzionano e non si può sapere chi è il responsabile!

Negli ultimi mesi l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino è stato teatro di una serie di atti vandalici che hanno preso di mira le auto appartenenti al personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS). Circa una decina di veicoli sono stati danneggiati in vari modi, creando un clima di preoccupazione e insicurezza tra i dipendenti.

Ciò che preoccupa ancora di più è il fatto che non si è riusciti a identificare il responsabile o i responsabili di tali atti vandalici, dato che le telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio o non funzionano correttamente o non sono collegate rendendo impossibile individuare chi si nasconde dietro a questi vergognosi e vigliacchi attacchi.

Di fronte a questa situazione diversi dipendenti dell’ospedale hanno deciso di denunciare pubblicamente questo grave disservizio contattandoci. Sottolineando l’importanza di una sorveglianza adeguata per garantire la sicurezza delle auto del personale e per prevenire futuri episodi vandalici.

In risposta a queste segnalazioni GiornaleSM si unisce alle richieste dei dipendenti sollecitando le autorità competenti a intervenire tempestivamente per risolvere questa questione adottando le misure necessarie per riparare o sostituire le telecamere non funzionanti e garantire un adeguato sistema di sorveglianza nel parcheggio dell’ospedale.

GiornaleSM si impegna inoltre a seguire da vicino lo sviluppo di questa situazione, richiedendo alle autorità competenti di fornire una pronta risposta e di comunicare le azioni intraprese per affrontare il problema. Solo così sarà possibile informare i lettori sulle misure adottate e sottolineare l’importanza di un intervento rapido ed efficace per garantire la sicurezza del personale e delle loro proprietà all’interno dell’Ospedale di Stato di San Marino.