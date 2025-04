Attiva-Mente San Marino: “It’s OUR Time!” È tempo di Vita Indipendente

San Marino ha costruito la propria storia attorno a un valore cardine: la libertà. Un principio che, nei secoli, ha rappresentato il fondamento della nostra Repubblica, un autentico baluardo. Ma quanto è davvero garantita la libertà alle persone con disabilità?

È una domanda forse scomoda, ma necessaria perché parliamo di un aspetto non di poco conto: la libertà di vivere la propria vita in autonomia, secondo le proprie scelte, i propri desideri, la propria identità, come chiunque altro. Vita Indipendente non è un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti, e garantirlo significa fare tutto il possibile affinché chiunque lo possa esercitare. Occorre poter contare su strumenti adeguati, come il supporto alla domiciliarità, l’assistenza personale autogestita, l’accessibilità ai servizi, agli spazi pubblici e a quant’altro, in modo da rendere possibile scegliere e decidere per sé stessi. Non si parla di “fare ciò che si vuole” in modo vago e astratto, ma della possibilità reale di determinare come vivere, con dignità, responsabilità e piena partecipazione alla vita sociale, culturale, produttiva ed economica del Paese.

In occasione della Giornata Europea per la Vita Indipendente, Attiva-Mente invita tutti a riflettere su questa tematica centrale. La libertà non è vera libertà se non è inclusiva e garantita a tutte e tutti, senza eccezioni.

La Vita Indipendente è un tema cruciale per un mondo più giusto e uguale, dove ciascuno può essere artefice del proprio destino. In assenza di questa consapevolezza, il rischio di isolamento e segregazione è sempre più alto e visibile. Non possiamo permetterci di voltare lo sguardo altrove.

L’evento “It’s OUR Time!” si terrà dal 5 al 7 maggio, con approfondimenti e momenti di confronto con esperti internazionali, attivisti e istituzioni. In questa occasione, sono stati invitati tutti coloro che hanno precise responsabilità e doveri a San Marino riguardo a questi temi, affinché possano contribuire attivamente alla costruzione di politiche inclusive e sostenibili.

Attiva-Mente invita tutta la cittadinanza a partecipare. E’ un’importante opportunità di confronto aperto, con l’obiettivo di individuare insieme soluzioni concrete e percorsi condivisi.

L’evento garantirà interpreti LIS, traduzione consecutiva e ambienti accessibili.

Per maggiori dettagli, visitate la pagina ufficiale dell’evento:

https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time

Attiva-Mente