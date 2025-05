ATTIVAMENTE. Voci dal mondo per “It’s OUR Time!”: Soe Moe Oo, dall’attivismo in Myanmar alla rete globale per la Vita Indipendente

“It’s OUR Time!” continua a raccontare le persone che daranno voce ai temi della Giornata Europea per la Vita Indipendente, in un confronto che travalica confini geografici e culturali.

Tra gli interventi internazionali della Conferenza del 6 maggio, segnaliamo con profonda gratitudine e rispetto la partecipazione di Soe Moe Oo, attivista per i diritti delle persone con disabilità e attuale coordinatrice nazionale di ABILIS in Myanmar.

Originaria del Myanmar e persona con disabilità fisica, Soe Moe Oo ha maturato un percorso di formazione e attivismo che l’ha portata a confrontarsi con esperienze di leadership in contesti internazionali, tra Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Vietnam e Indonesia.

Dal 2012 è parte attiva della Myanmar Independent Living Initiative (MILI), una delle principali organizzazioni del Paese guidate da persone con disabilità, e dal 2017 lavora stabilmente con ABILIS, contribuendo allo sviluppo di progetti incentrati sull’empowerment e l’autodeterminazione.

Il suo contributo, in collegamento da remoto, assume un significato particolarmente speciale e toccante: è l’unica relatrice proveniente da un Paese del Sud globale e, in queste stesse ore, sta affrontando la devastazione causata da un tragico terremoto che ha colpito duramente il Myanmar.

La sua partecipazione, nonostante tutto, è un atto di testimonianza e coraggio. È la voce di chi, anche nelle condizioni più difficili, continua a difendere i propri diritti e quelli della propria comunità.

Soe Moe Oo parlerà di esperienze concrete di attivismo e cambiamento guidato dal basso, mostrando quanto sia importante costruire alleanze internazionali, capaci di superare le barriere culturali e rafforzare il movimento globale per la dignità e la libertà delle persone con disabilità.

Per approfondimenti sull’intero programma della Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, visita:

? https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time

Una voce potente dal Myanmar, che attraversa le distanze per ricordarci che la Vita Indipendente è una battaglia globale, che non conosce confini né tregue.

Attiva-Mente (comunicato stampa)

#ILDay2025 #ILDay25

—



Attiva-Mente

Associazione Sportiva e Culturale Disabili San Marino



Sede Legale Strada Scalbati, 9



Montegiardino 47898



Sede Organizzativa Via Fabrizio da Montebello, 5

Gualdicciolo 47892

COE SM19318

Conto Corrente bancario intestato a Associazione Attiva-Mente presso la BANCA DI SAN MARINO IBAN: SM88E0854009800000060146608

Sito Web: http://www.attiva-mente.info

Whatsapp 337 1010500