Audi quattro Cup: sabato 31 maggio con Reggini torna il più grande torneo amatoriale di golf al mondo

Potenza e controllo scendono in campo al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano per una nuova, emozionante edizione dell’Audi quattro Cup, il torneo di golf amatoriale più grande e atteso a livello mondiale.

Per l’occasione, il Team Reggini sarà presente con un’esclusiva area test drive, dove sarà possibile scoprire e provare su strada alcune delle novità più affascinanti firmate Audi.

Protagonista assoluta sarà la nuova Audi A6 Avant TDI, elegante, tecnologica e perfetta per ogni esigenza. Ma non finisce qui: saranno disponibili per la prova anche la nuova RS 3, per chi ama le prestazioni scattanti, e la nuova A5, icona di stile e dinamismo.

Gli appassionati di mobilità elettrica potranno invece mettersi al volante della nuova A6 Avant e-tron e del futuristico SUV Q6 e-tron, per un’esperienza di guida a zero emissioni, ma ricca di emozioni.

La Concessionaria Reggini ti aspetta sabato 31 maggio al Riviera Golf Resort

Dalle 9:00 alle 18:00

Prenota subito il tuo test drive su WhatsApp Reggini al 346 5053855

Un’occasione unica per vivere lo spirito Audi tra sport, eleganza e innovazione.