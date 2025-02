Aumentano gli avvistamenti di lupi in Valconca, preoccupazione tra i residenti

Negli ultimi tempi, la Valconca ha registrato un incremento degli avvistamenti di lupi, con esemplari che sembrano spingersi sempre più verso le aree costiere. Di recente, un video condiviso sui social mostra un lupo adulto che attraversa la strada nei pressi di un supermercato Lidl, per poi fermarsi in un’area verde adiacente al parco della Pace, a breve distanza da una scuola, e ciò è avvenuto in pieno giorno.

I residenti ipotizzano che si tratti di un giovane maschio, avvistato in precedenza a San Giovanni in Marignano, noto per aggirarsi tra i centri abitati alla ricerca di pollame e piccoli animali. Nonostante incontri informativi organizzati da esperti e il supporto dei comuni locali, la popolazione sembra esprimere crescente preoccupazione.

Le opinioni nei commenti sui social evidenziano il timore che questa situazione possa diventare problematica: alcuni utenti sottolineano la necessità di garantire la sicurezza per tutti, animali domestici compresi. Le autorità e gli specialisti, intanto, raccomandano di mantenere la calma in caso di incontro con un lupo e di adottare alcune precauzioni, come custodire gli animali domestici in spazi protetti durante la notte e non lasciare avanzi di cibo all’aperto. Le istituzioni hanno confermato che il territorio è sotto attento monitoraggio per gestire la situazione.