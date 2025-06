Ausl Romagna. Attenzione! Tentativi di truffe con falsi SMS riferiti a servizi sanitari

Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl della Romagna di aver ricevuto degli SMS sul proprio cellulare, con la dicitura CUP come falso mittente e l’invito a richiamare un numero di telefono (899021269 / +39899021269) per ascoltare comunicazioni urgenti “per problematiche di natura socio sanitaria” che li riguardano.

Avvisiamo che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, ribadendo che non effettua questo genere di comunicazioni all’utenza da numeri speciali e soprattutto non chiede soldi, ma quindi di tentativi di truffa e si invitano pertanto i cittadini a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.

Ausl Romagna