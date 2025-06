Ausl Romagna. Sei mini auto a spinta in dono per i piccoli pazienti dell’ospedale di Rimini

Sei fiammanti macchinine a spinta per la gioia dei bimbi ricoverati, che non hanno perso tempo nel provarle e “scorrazzare” nei corridoi dei reparti.

E’ la donazione effettuata alle Unità Operative di Pediatria, Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini per iniziativa della Med Cars Rimini in collaborazione con Rinascita Basket Rimini.

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna da parte di Michele Zangoli e Dario Franzoso di Med Cars, e Simone Campanati, responsabile marketing e comunicazione della società sportiva Rinascita Basket Rimini, accolti dai direttori dei tre reparti interessati, ovvero Gianluca Vergine, Roberta Pericoli e Vincenzo Domenichelli, e dalla direttrice del presidio ospedaliero Francesca Raggi.

Il grazie dei tre direttori: “Donazione che riduce lo stress dei piccoli pazienti”

“Anche a nome dell’Azienda sanitaria della Romagna ringraziamo per questa donazione – sottolineano i tre direttori delle Unità Operative – che contribuisce a portare un po’ di allegria nei nostri reparti così da ridurre lo stress ai piccoli pazienti e migliorare il senso di accoglienza nella struttura ospedaliera, perché i bambini hanno bisogno di sentirsi liberi come a casa per affrontare al meglio la degenza”.

Ausl Romagna