Austria: polizia, autore sparatoria 21enne austriaco della zona di Graz

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “Il presunto autore è un ventunenne austriaco originario della zona di Graz. Secondo le informazioni attuali, nel crimine sono state utilizzate due armi da fuoco, sequestrate sul posto. Queste armi sono ora sottoposte a perizia scientifica. È probabile che il presunto autore le possedesse legalmente. Al momento non è possibile fornire informazioni sul movente. Secondo l’attuale stato delle indagini, il presunto autore si è suicidato in un bagno”. Lo ha detto il direttore della polizia della Stiria, Gerald Otner, durante la conferenza stampa in merito alla sparatoria avvenuta in una scuola di Graz.

