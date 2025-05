Austria, Red Bull Erzbergrodeo: due giovani piloti riminesi alla gara di enduro più estrema d’Europa

Saranno Tommaso Bettini e Diego Sebastiani, due ventenni riminesi del team Azzurrorosa, a rappresentare la città al celebre Red Bull Erzbergrodeo, in programma dal 29 maggio al 1° giugno sulla montagna dell’Erzberg, in Austria. La competizione è tra le più dure e spettacolari del mondo enduro, con 1800 piloti da tutto il pianeta pronti a sfidarsi.

Tommaso, figlio d’arte dei fondatori del team Mirco Bettini e Miria Amadori, arriva da un infortunio importante ma con l’entusiasmo intatto: correrà su una Suzuki V-Strom 800DE modificata per adattarsi al suo stile. Diego, ex nazionale di pattinaggio freestyle, ha invece preparato da solo la sua Kove 800X PRO, dimostrando talento e spirito da vero artigiano del motociclismo.

Curiosamente, entrambi gareggeranno su moto per cui, per età, non possono ancora ottenere la patente stradale. Insieme a loro, il giovanissimo Simone Amadori completerà il team occupandosi dell’assistenza tecnica.

I due parteciperanno alla categoria delle pluricilindriche, prendendo parte al “Prologo”, una sfida su un tracciato di 13 km da affrontare tre volte. Pur non potendo accedere alla finale per regolamento, puntano a confrontarsi con i migliori specialisti mondiali della loro categoria. Un’esperienza che promette adrenalina, crescita e un grande orgoglio per il motociclismo riminese.