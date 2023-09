Auto contro camion in coda in A13, due morti a Ferrara

Lo schianto in autostrada, ferite lievi per l’autista del tir

Due persone sono morte in un incidente sulla autostrada A13 nel primo pomeriggio, nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud.

Intorno alle 15.40 un’auto, con a bordo le due persone, si è scontrata contro un mezzo pesante, fermo in coda all’altezza del chilometro 40, in direzione Sud.

Per i passeggeri della macchina non c’è stato nulla da fare, mentre il camionista è rimasto lievemente ferito.

Il tir era fermo insieme ad altri veicoli perché poco prima altri quattro mezzi pesanti erano rimasti coinvolti in un altro incidente, all’altezza del chilometro 31, provocando code e rallentamenti.

Sono ancora da stabilire con certezza le cause dell’impatto, che ha coinvolto anche un’altra auto e un altro camion. Dopo l’incidente mortale sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento sulla A13 il traffico è bloccato e si registrano un chilometro di coda in direzione Bologna e 3 chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Ferrara nord.

Ansa