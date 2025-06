Autobus prende fuoco sull’A14 dopo il casello di Cattolica

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A14, poco dopo il casello di Cattolica in direzione sud. Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica. Il mezzo, un autobus, è stato avvolto dalle fiamme che lo hanno completamente distrutto nel giro di pochi minuti, lasciando solo la struttura esterna annerita.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, e della Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità. L’incendio ha generato una colonna di fumo nero visibile a distanza, provocando la chiusura parziale dell’autostrada in direzione sud, con il traffico ridotto a una corsia. La chiusura ha avuto ripercussioni anche sulle strade limitrofe, tra cui il ponte che collega all’ospedale Franchini e alla zona industriale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine locali, che hanno presidiato il traffico e gestito le deviazioni. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sulle cause dell’incendio né eventuali conseguenze per le persone a bordo del mezzo. Sono in corso ulteriori accertamenti e aggiornamenti sulla situazione.