AUTOMOBILISTA ARRABBIATO AGGREDISCE DUE CARABINIERI CHE FINISCONO AL PRONTO SOCCORSO. L’AUTOMOBILISTA E’ STATO ARRESTATO.

Un 55enne albanese è stato arrestato dalla Tenenza di Medicina dei Carabinieri per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. L’incidente è avvenuto il pomeriggio dell’11 dicembre 2023, quando l’uomo si è presentato nella caserma per lamentarsi di una sanzione amministrativa relativa al Codice della Strada che aveva ricevuto due mesi prima, mentre guidava la sua Mercedes. Non soddisfatto delle spiegazioni fornite dai Carabinieri per comprendere il motivo della sanzione, legata al ritiro di una patente di guida estera non convertita in Italia secondo la legge, il 55enne li ha aggrediti, ferendoli agli arti superiori. Nonostante le ferite, i Carabinieri sono riusciti a riportare la calma. L’automobilista è stato arrestato e tenuto in custodia cautelare in camera di sicurezza, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna. I due Carabinieri feriti sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni. Durante il processo direttissimo, tenutosi la mattina del 12 dicembre 2023 presso il Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e al 55enne è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria.