Autostrada A14: nuove chiusure tra Rimini e Riccione per lavori di manutenzione

Prosegue il programma di interventi programmati sulla A14 Bologna-Taranto, con due interruzioni previste nei prossimi giorni tra Rimini Nord, Rimini Sud e Riccione. Le chiusure sono state annunciate da Autostrade per l’Italia e si inseriscono nelle operazioni di manutenzione ordinaria.

La prima chiusura è programmata nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, dalle 22:00 alle 6:00, tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona. Durante questa fascia oraria, il tratto sarà interdetto al traffico, compresa l’area di servizio “Montefeltro Ovest”. I veicoli diretti a sud dovranno uscire a Rimini Sud e seguire le indicazioni sulla viabilità alternativa, come la SS72 Rimini-San Marino, la SS16 e Viale Enrico Berlinguer, con possibilità di rientrare in autostrada a Riccione.

Il giorno seguente, tra giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sempre dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiusa la stazione di Rimini Nord in entrata e in uscita. Questa operazione mira alla manutenzione della segnaletica orizzontale e potrebbe comportare variazioni nei percorsi di uscita.

Autostrade per l’Italia ricorda che entrambe le chiusure sono parte delle attività di manutenzione programmata e potrebbero essere soggette a modifiche in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Per le alternative, si consiglia di utilizzare le stazioni di Rimini Sud o Valle del Rubicone.