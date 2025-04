Bagnacavallo, paura sull’A14: cisterna in fiamme paralizza la viabilità verso Ravenna

Una mattinata di tensione e fumo denso sull’A14, dove un violento incidente ha trasformato l’asfalto in un fronte d’emergenza. Intorno alle 9, un autocisterna carica di polimeri si è ribaltata nei pressi del casello di Bagnacavallo, riversandosi su un fianco prima di prendere fuoco.

Il conducente, rimasto miracolosamente illeso, ha lanciato l’allarme mentre dietro di lui si alzava nel cielo una colonna nera visibile per chilometri. Un impatto impressionante, che ha coinvolto anche un’autovettura e un secondo mezzo pesante, generando caos lungo uno dei principali assi di collegamento con la costa adriatica.

Nel giro di pochi minuti, unità dei Vigili del Fuoco da Faenza, Lugo e Ravenna hanno affrontato le fiamme, riuscendo a domarle con prontezza. Le operazioni di spegnimento sono durate circa dieci minuti, ma le conseguenze sul traffico si sono fatte sentire ben più a lungo.

Con la carreggiata completamente bloccata all’altezza del km 13+800, si sono formate code estese per almeno due chilometri. Il tratto interessato è stato isolato per consentire la messa in sicurezza dell’area, l’assistenza ai mezzi coinvolti e il monitoraggio della cisterna danneggiata.

Alla scena sono accorsi anche i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia, appartenenti al 3° Tronco di Bologna. La macchina dei soccorsi ha operato in sinergia per contenere le conseguenze dell’accaduto e riattivare la circolazione il prima possibile.

Agli automobilisti diretti verso Ravenna è stato suggerito di deviare verso lo svincolo di Lugo, proseguendo su viabilità ordinaria fino a Fornace Zarattini, punto dove è possibile rientrare in autostrada.

Un episodio che riaccende l’attenzione sui trasporti di materiali pericolosi e sulla fragilità della rete autostradale in caso di emergenze. Ma anche una dimostrazione di efficienza da parte di un sistema di pronto intervento che, ancora una volta, ha evitato che l’incidente si trasformasse in tragedia.