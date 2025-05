Bagnacavallo, intervento notturno alla rete idrica: possibili disservizi nella fornitura tra il 26 e il 27 maggio

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, Romagna Acque – Società delle Fonti effettuerà un intervento di manutenzione sulla condotta che alimenta la centrale idrica di Bagnacavallo, gestita da Hera. L’operazione è programmata dalle ore 22 del 26 maggio alle 6 del mattino del 27 maggio, e potrebbe causare irregolarità o interruzioni nella fornitura di acqua potabile su tutto il territorio comunale.

Al termine dei lavori, al momento del ripristino del servizio, potrebbero verificarsi cali di pressione o alterazioni temporanee nel colore dell’acqua, senza però comprometterne la potabilità. In questi casi, Hera consiglia di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per riportare la situazione alla normalità.

In caso di imprevisti, l’intervento potrà essere rinviato a data da destinarsi.

Per eventuali segnalazioni di guasti, rotture o emergenze, è sempre attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero verde gratuito di Hera: 800.713.900 dedicato ai servizi acqua, fognature e depurazione.

I cittadini sono invitati a prendere le dovute precauzioni, in particolare nelle fasce orarie interessate dall’intervento, per ridurre i disagi.