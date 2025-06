Bagno di Romagna, auto piomba su un tavolino all’esterno di un bar: un morto e tre feriti

Incidente drammatico nella frazione di Poggio alla Lastra: un’auto impazzita investe un gruppo di giovani seduti all’aperto. Indagini in corso sulla causa dello schianto.

Un tranquillo tardo pomeriggio domenicale si è trasformato in tragedia a Poggio alla Lastra, piccola località del comune di Bagno di Romagna, sull’Appennino. Intorno alle ore 19, un’automobile ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro un tavolo posizionato all’esterno di un chiosco-bar. In quel momento, quattro ragazzi erano seduti a godersi la serata. L’impatto è stato violentissimo.

Il bilancio è grave: un uomo ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Nulla da fare, invece, per uno dei presenti, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe uscita di strada all’improvviso. Non è ancora chiaro se all’origine della perdita di controllo ci sia stato un malore, forse un attacco epilettico, della persona alla guida. I carabinieri della valle del Savio, competenti per territorio, hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per chiarire la dinamica precisa dei fatti.

A perdere la vita è stato Gabriele Nuzzolo, 34 anni, figura nota a Santa Sofia, dove ricopriva il ruolo di consigliere comunale ed era stato recentemente confermato segretario del circolo locale del Partito Democratico. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità e il mondo politico locale.

Il cordoglio è stato immediato. La sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, ha espresso il proprio dolore: “Era prima di tutto un amico, sono profondamente addolorata”. A lei si è unito il segretario di federazione del PD forlivese, Enrico Monti, definendo quanto accaduto “una disgrazia che ci lascia tutti colpiti”.

Oggi però resta una ferita aperta nel cuore della comunità appenninica, colpita da un evento improvviso e drammatico che, in pochi secondi, ha spezzato una vita e sconvolto molte altre.