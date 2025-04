Bagno di Romagna. Consiglio comunale: mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 19.00

MERCOLEDI’ 30 APRILE 2025 ALLE ORE 19.00 Per discutere il seguente ordine del giorno:

1-Approvazione verbale seduta precedente (seduta del 13/02/2025);

2-Rendiconto di gestione dell’esercizio 2024 dell’Istituzione CRA “Camilla Spighi” di San Piero in Bagno. Approvazione;

3-Approvazione rendiconto di gestione dell’esercizio 2024;

4-Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 n. 2;

5-Aggiornamento cartografico perimetrazione area a rischio frana in località Acquapartita – Valgianna (art. 68 comma 4ter D.Lgs. 152/2006 e art. 12 comma 13 Normativa Piano Stralcio Rischio Idrogeologico) – Accoglimento proposta e mandato per i successivi adempimenti;

6-Piano Operativo Comunale comparto POC BdR14 Grotta – Intervento, in attuazione dell’Accordo urbanistico, di regimazione idraulica del fosso della Grotta, con tombinamento e deviazione di parte del tracciato – Approvazione della cessione a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio delle aree interessanti il nuovo tracciato da demanializzare;

7-Variante non sostanziale al Piano Urbanistico Attuativo 1/PUA/2020 – Piano Operativo Comunale comparto produttivo POC BdR 33 – Lotto 2, con valore di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, in località Ponte di Larciano – Approvazione linee di indirizzo per la valorizzazione del verde attrezzato a compensazione della cessione di aree da destinare a verde pubblico;

8-Comunicazioni del Sindaco.

