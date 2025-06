Bagno di Romagna inaugura il 1° Mese dell’Ambiente con Silvia Moroni, la voce della sostenibilità

Inizia a giugno il primo Mese dell’Ambiente promosso dall’Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna, un calendario ricco di eventi dedicati alla sostenibilità e al rispetto del pianeta. Tra gli appuntamenti di rilievo spicca l’incontro con Silvia Moroni, nota content creator e divulgatrice ambientale conosciuta come Parla Sostenibile, che si terrà venerdì 6 giugno alle ore 18:00 nel suggestivo Cortile del Palazzo del Capitano, in Via Fiorentina 38.

Silvia Moroni, influencer ambientale con un profilo di eccellenza, porta la sostenibilità nelle case e nelle vite di migliaia di persone, trasformando temi complessi in dialoghi accessibili e coinvolgenti. Il suo percorso professionale è segnato da prestigiosi riconoscimenti come i “Factanza Awards”, il ruolo di ambassador per la Commissione Europea e la partecipazione come speaker TEDx. Inoltre, è autrice premiata per Slow Food Editore e ha ideato progetti innovativi come il “Veganone” insieme a Forno Brisa e il “Tour della Sostenibilità”, esperienze che coniugano gusto e consapevolezza ambientale.

Durante l’incontro, dal titolo “Dal cowboy all’astronauta – Come impattare meno sul pianeta”, Silvia Moroni guiderà il pubblico in un percorso di riflessione e ispirazione su scelte quotidiane e stili di vita sostenibili, mostrando come anche i piccoli gesti possano contribuire a un impatto positivo per l’ambiente. L’evento sarà moderato da Silvia Alessandrini, Assessore all’Ambiente del Comune, che sottolinea:

“Siamo molto lieti di accogliere Silvia Moroni nel nostro Comune. La sua presenza rappresenta un’importante occasione di confronto per riflettere insieme sull’impatto positivo che anche i piccoli gesti quotidiani possono avere su noi stessi, sul pianeta e sulla nostra comunità.”

L’ingresso è gratuito: un’opportunità imperdibile per chi vuole approfondire il tema della sostenibilità e partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più verde.