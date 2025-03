BALNEABILITÀ DELLE ACQUE: SEMPRE NELLA NORMA I PARAMETRI A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 23 agosto 2024 – Anche gli ultimi campionamenti delle acque marine prospicienti la costa di Misano Adriatico hanno dato esito positivo.

Si confermano, quindi, come durante tutta l’estate, i parametri di balneabilità delle acque, fra i requisiti fondamentali per il riconoscimento della bandiera blu che è issata in piazzale Roma da 40 anni ed è riconosciuta sia per le spiagge che all’approdo di Portoverde.

Comincia a rientrare anche il fenomeno naturale della mucillaggine e in ogni caso il monitoraggio costante sulla salute delle acque è la migliore garanzia per gli ospiti in vacanza.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico