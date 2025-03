Banca del Tempo Bellaria Igea Marina APS: Meeting Nazionale Comuni Fioriti 2023

La Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina APS ha contribuito al MEETING NAZIONALE COMUNI FIORITI 2023 in una tre giorni da venerdì 10 a domenica 12 novembre in cui il Comune di Bellaria Igea Marina ha partecipato al concorso Donna Comuni Fioriti 2023, avente come tema quest’anno la Sostenibilità ambientale e il gemellaggio gastronomico con la Città di Bellegra (ROMA) luogo dove si è svolta la manifestazione.

Per dare risalto e lustro alla partecipazione del nostro Comune, per promuovere il nostro territorio, per favorire l’aggregazione dei cittadini, i quali hanno partecipato gratuitamente, l’Associazione Banca del Tempo, che ha una storia strettamente legata all’aspetto ambientale e della sostenibilità, ha offerto a tutti i partecipanti e grazie ai volontari dell’Associazione, un viaggio gratuito in bus G/T da 64 posti A/R nella giornata di sabato 11 novembre.

La Banca del Tempo ha inoltre commissionato all’Atelier Fabiola, l’abito storico bellariese sfilato al concorso, indossato dalla modella bellariese Margherita Baietta, che è stato poi donato al Comune di Bellaria Igea Marina per essere esposto al Museo della Casa Rossa.

All’evento gastronomico sabato a pranzo, abbiamo partecipato grazie al supporto di numerosi volontari dell’Associazione, offrendo a oltre 300 persone presenti al meeting, una degustazione di prodotti Romagnoli, tra cui la piadina di Frida e tanti prodotti nostrani che sono stati apprezzati talmente tanto da farci ottenere un ringraziamento speciale dai Comuni Fioriti.

L’Associazione Banca del Tempo ringrazia Asproflor e la grande cordialità dei Bellegrani, apprezzando la calorosa accoglienza ricevuta.

Carmen Aletta, presidente Banca del Tempo