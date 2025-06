Bandiera Blu 2025, cerimonia dell’alzabandiera. La Bandiera Blu issata da oggi sul pennone delle spiagge libere di Cervia e Milano Marittima

Questa mattina è stata issata ufficialmente la Bandiera Blu 2025 sul pennone della spiaggia libera di Cervia e contemporaneamente anche su quella di Milano Marittima.

Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco di Cervia Gianni Grandu, il presidente della Cooperativa Bagnini Fabio Ceccaroni, oltre a numerose autorità civili e militari cittadine.

È la trentesima Bandiera Blu per la nostra città, che dal 1999 conquista consecutivamente il prestigioso riconoscimento. Le altre tre Bandiere Blu Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

Il premio è stato istituito nel 1987 e viene assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education.

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla FEE-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale.

Dal 2025 la valutazione è stata integrata anche dall’obbligo di presentazione di un Piano di sostenibilità ambientale, che illustra le politiche di sviluppo della città in un orizzonte temporale triennale.

Quest’anno sono 246 i Comuni italiani che hanno conseguito la bandiera, per complessive 487 spiagge, mentre l’Emilia Romagna ottiene 10 vessilli per i comuni di: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

La Bandiera Blu 2025 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche.

Tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono infatti ritenuti prioritari da FEE-Italia: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano gli impianti di depurazione funzionanti, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti pericolosi, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori ed i servizi per i portatori di handicap.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: “La Bandiera Blu rappresenta per noi un riconoscimento fondamentale, che conferma come le nostre 4 località – Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata di Cervia – siano capaci di offrire un’accoglienza di qualità e servizi di eccellenza. Anche quest’anno abbiamo ottenuto questo prestigioso premio grazie all’impegno costante nella tutela del territorio, del mare e dell’ambiente e alla qualità delle nostre strutture turistiche e ricettive.

Un risultato di eccellenza che premia un lavoro condiviso tra pubblico e privato, fondato su una visione comune di sviluppo sostenibile. La nostra politica ambientale si basa su azioni concrete basate su un costante rispetto ecologico e di integrazione sociale, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al risparmio idrico ed energetico, dalla mobilità sostenibile ai servizi inclusivi.

Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini di Cervia ha dichiarato: “La nostra storia, i passi fatti in cento anni di turismo, ci hanno portato oggi ad essere una spiaggia che ha una gestione unica in Italia. Penso, ad esempio, al servizio di salvataggio: quando raccontiamo che abbiamo creato l’Accademia del salvataggio per formare una squadra super performante, le persone rimangono stupite. Penso al “Bagnino per amico”, per le persone che hanno necessità particolari, e possono fare il bagno, vivere appieno la spiaggia, grazie alla sedia apposita e, soprattutto, al fisioterapista che la Cooperativa gli mette a disposizione gratuitamente. Penso a tutti i servizi di qualità che offriamo: la ristorazione stellata e quella tradizionale, le aree per dedicati al migliore amico dell’uomo… E poi la pulizia, l’igiene, l’ordine, ecc. La Bandiera Blu, insieme alla qualità delle acque, è anche tutto questo”.

Cervia, 26 giugno 2025