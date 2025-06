BASEBALL. GARA2, SAN MARINO – PARMA 11-19 

San Marino perde 11-19 con Parma una gara del tutto particolare, inusuale per l’abnorme quantità di valide e per il saliscendi nel punteggio. Celli e compagni perdono di 8 con una valida in più (15 a 14) e rimpiangono l’iniziale vantaggio di 5-0. Lanciatore vincente Scotti, perdente Palumbo.

LA CRONACA. Dopo due inning è già 5-0 per San Marino, con l’attacco a toccare ripetutamente Bocchi e costringendo lo staff ospite al cambio dopo un inning e un out. Al 1° è un fuoricampo da due punti di Proctor a fissare il 2-0, mentre al 2°, con un out, ecco la valida interna di Di Fabio, la base a Batista, il doppio da due punti di Celli (4-0) e quello del 5-0 di Proctor.

Al 3° accade di tutto. Innanzitutto, Parma riempie le basi e segna il primo punto sulla rimbalzante di Gonzalez. Poi, con due in base e un out, la lunga battuta a sinistra di Geraldo si trasforma in un fuoricampo quando la pallina rimbalza sul guantone di Pieternella e schizza fuori dalle recinzioni qualche metro più indietro. È ancora vantaggio sammarinese sul 5-4, con gli ospiti che sorpassano nell’inning successivo senza valide. Dopo la base a Concepcion e l’out su Ascanio (F9), la rimbalzante di Flisi genera l’out in prima ma, sul tentativo di ulteriore assistenza in terza, c’è l’errore e arriva a casa il punto del 5-5. Per Battioni ecco la base ball e così anche per Angioi, ma il quarto ball è un lancio pazzo ed entra il punto del vantaggio ospite. È 5-6 e la partita si ferma per qualche minuto. Al termine, dopo diverse discussioni, non ci sono più Palumbo e Angioi, espulsi e sostituiti da Civit e Catellani.

Il rilievo chiude velocemente l’inning, ma al 5° Parma scappa definitivamente via con cinque valide e sette punti. Sul 5-13, una reazione d’orgoglio permette a San Marino di accorciare con due punti al 6° (doppi di Angulo e Pieternella) e con quattro al 7°: lancio pazzo per l’8-13, doppio di Angulo per il 10-13 e singolo di Diaz per l’11-13.

La gara torna a essere in qualche maniera equilibrata, ma la sensazione dura poco. All’8° gli ospiti segnano due volte (singolo di Mineo e volata di Ascanio) e al 9° quattro (volata di Mineo, doppio da due punti di Concepcion e doppio di Ascanio).

Finisce 11-19.

SAN MARINO BASEBALL – 1949 PARMA BASEBALL CLUB 11-19

PARMA: Angioi (Catellani 0/1) 2b (0/1), Gonzalez ed (1/5), Geraldo ss (4/5), Mineo r (1/3), Astorri dh (1/6), Conpecion 3b (3/4), Ascanio 1b (2/4), Flisi es (1/5), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Batista (Lo. Di Raffaele 3b 1/2) ed (1/3), Celli ec (2/4), Proctor r (2/6), Angulo 2b (3/5), Diaz 1b (1/3), Pieternella es/ed (3/5), Marlin ss (0/5), Servidei dh (0/4), Di Fabio 3b/es (2/5).

PARMA: 004 270 024 = 19 bv 14 e 2

SAN MARINO: 230 002 400 = 11 bv 15 e 2

LANCIATORI: Bocchi (i) rl 1.1, bvc 6, bb 1, so 1, pgl 5; Scotti (W) rl 3.2, bvc 2, bb 3, so 4, pgl 0; Santana (f) rl 4, bvc 7, bb 1, so 3, pgl 6; Palumbo (L) rl 3.2, bvc 2, bb 4, so 2, pgl 6; Civit (r) rl 0.2, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 5; Lu. Di Raffaele (f) rl 4.2, bvc 7, bb 4, so 3, pgl 6.

NOTE: fuoricampo di Proctor (2p. al 1°) e Geraldo (3p. al 3°); triplo di Ascanio; doppi di Celli, Proctor, Pieternella, Angulo (2), Concepcion e Ascanio.