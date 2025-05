BASEBALL. MICHELE VASSALLOTTI e JESUS LAGE A SAN MARINO

Il San Marino Baseball comunica l’arrivo e il tesseramento di MICHELE VASSALLOTTI e JESUS LAGEnuovi lanciatori pronti per la serie di quarti di finale che scatterà venerdì 26 luglio.

VASSALLOTTI un pitcher destro italo-venezuelano che compirà 24 anni il prossimo 2 agosto e che ha avuto modo di farsi conoscere dalla platea italiana per aver vestito la maglia della nazionale azzurra al World Baseball Classic del 2023. In quella occasione è stato partente della gara contro Panama. La sua carriera, ancora giovane, è passata dall’Australia (Brisbane Bandits) alle minors americane con l’organizzazione dei Brewers (Carolina Mudcats e Wisconsin Timber Rattlers negli ultimi anni), per arrivare alla Lega invernale venezuelana coi Cardenales de Lara.