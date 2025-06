Baseball. Parma Clima, che impresa: rimonta da brividi e vittoria sul San Marino con walk-off di Gonzalez

Il Parma Clima ha compiuto una vera e propria impresa allo Stadio Cavalli, battendo il San Marino per 4-3 in una partita che sembrava ormai compromessa. Sotto di tre punti alla fine della quinta ripresa, la squadra emiliana ha trovato le forze per reagire, rimontare e chiudere con un walk-off single di Noel Gonzalez che ha regalato la vittoria tra gli applausi del pubblico di casa. È stata una sfida intensa, equilibrata, e ricca di colpi di scena, decisa solo all’ultimo respiro.

Il San Marino aveva iniziato forte, sfruttando alcune incertezze difensive del Parma e portandosi avanti 3-0 grazie a valide poco convenzionali ma efficaci, come lo spiovente dietro la terza base di Angulo e il singolo di Diaz che ha spinto a casa due punti. Il partente del Parma, Casanova, ha faticato nei primi inning, ma è riuscito a limitare i danni e a contenere ulteriori tentativi di fuga da parte degli ospiti. Le prime riprese del Parma sono state difficili: pochi contatti efficaci, una sola valida nei primi cinque inning (di Gonzalez) e un’espulsione, quella del manager Saccardi, per proteste nei confronti di una chiamata arbitrale contestata.

La svolta è arrivata al sesto inning con il rientrante Alberto Mineo, schierato come ricevitore. Con un compagno in base, Mineo ha spedito la palla oltre la recinzione di sinistra con un potente fuoricampo da due punti, il suo primo stagionale. Il colpo ha riacceso il Parma Clima, che da quel momento in poi ha cominciato a credere nella rimonta. Dopo sei inning lanciati da Casanova, è salito sul monte Alexandros Kourtis, ex di giornata, che si è dimostrato freddo e preciso nei momenti chiave. Ha gestito con maturità situazioni delicate come quella dell’ottavo inning, quando ha lasciato a zero gli avversari dopo una base ball concessa a Diaz e un bunt di sacrificio.

Il nono inning è stato il momento decisivo. Dopo due eliminati rapidi (Flisi out per assistenza e Ascanio strikeout), Battioni ha battuto una valida al centro. Angioi ha proseguito con un doppio dietro la seconda base e Gonzalez ha completato l’opera con un singolo a destra che ha fatto segnare il punto del sorpasso e della vittoria. È stata una rimonta perfetta, costruita con pazienza, lucidità e grande qualità nei momenti decisivi.

Ottime le prestazioni di Angioi, autore di due doppi su quattro turni, e di Gonzalez, che ha chiuso anch’egli con due valide su quattro, coronando la serata con il walk-off. Mineo ha confermato la sua importanza offensiva e difensiva, rientrando in squadra nel momento più delicato della stagione. Kourtis ha conquistato meritatamente la vittoria come rilievo, mentre San Marino ha dovuto cedere nonostante l’ottima prova iniziale di Lage e le valide di Proctor e Diaz.

Il secondo incontro della serie si giocherà questa sera sul diamante di San Marino. Il playball è previsto alle ore 20:00 e sarà un’altra sfida da non perdere tra due delle formazioni più forti del campionato.