Baseball: sabato 6 aprile a San Marino il test di livello contro il Godo

Dopo settimane tormentate dal maltempo, finalmente si torna a respirare aria di baseball a San Marino. Sabato 6 aprile, alle ore 14:00, il diamante del Titano ospiterà una doppia amichevole tra San Marino Baseball e Godo, squadra romagnola dal curriculum importante nella massima serie italiana.

Si tratta di un test di livello fondamentale per entrambe le formazioni, in vista dell’inizio della stagione ufficiale. I match si disputeranno su distanza di 7 inning, come da prassi per le amichevoli precampionato.