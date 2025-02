BASEBALL SCUDETTO. Semifinale Bologna-San Marino: la serie inizia al “Falchi

Domani prende il via la tanto attesa serie di semifinale tra San Marino e Bologna. Le prime due partite si giocheranno al Gianni Falchi, con Gara 1 mercoledì 7 agosto e Gara 2 giovedì 8 agosto. Da lunedì, la serie si sposterà a Serravalle per Gara 3 il 12 agosto, seguita da Gara 4 il 13 agosto e, se necessario, Gara 5 il 14 agosto. In caso di ulteriore necessità, la sesta partita si giocherà il 18 agosto e la settima il 19 agosto, entrambe di nuovo a Bologna. Il primo lancio è previsto sempre per le 20:30.

San Marino accoglie con entusiasmo il ritorno del lanciatore Henry Centeno, che aveva già vestito la maglia della squadra nel 2021. Centeno rafforza il monte di lancio con la sua esperienza e abilità. Nella sua precedente stagione con San Marino, ha lanciato 33.1 inning con un record notevole di 3 vittorie e 0 sconfitte, una media PGL di 0.81 e una media battuta avversaria di .158.

Il manager di San Marino, Doriano Bindi, ha espresso la sua fiducia nella prontezza di Centeno: “Henry è in ottima forma ed è pronto a giocare. Si è allenato attivamente ed è a disposizione del nostro staff tecnico. Stiamo anche valutando le condizioni dei nostri giocatori acciaccati per assicurarci che tutti siano in forma prima di decidere chi scenderà in campo.”